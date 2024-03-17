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va_it
Apple переименует Apple ID в Apple Account
Apple ID спустя более 20 лет получит ребрендинг.

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Известный инсайдер Марк Гурман подтвердил планы Apple переименовать Apple ID в Apple Account. Об этом первым сообщил портал MacRumors.

В своем последнем информационном бюллетене Power On, Гурман объявил, что новое название "Apple Account" будет использоваться уже позднее в этом году в предстоящих крупных обновлениях программного обеспечения, таких как iOS 18 для iPhone и watchOS 11 для Apple Watch.

Ожидается, что после полного ребрендинга термин Apple ID будет полностью упразднен, спустя более двух десятилетий его использования в компании. Причины данного решения со стороны Apple остаются неизвестными.

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Подробности о новых крупных обновлений программного обеспечения, включая iOS 18, Apple обещает представить на конференции разработчиков WWDC в июне месяце. Скорее всего, на данном мероприятии будет официально объявлено о ребрендинге "Apple Account". Широкое распространение обновлений ожидается в сентябре.

#apple #ios 18 #apple id #apple account
Источник: macrumors.com
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