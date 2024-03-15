Анонс серии складных Vivo X Fold 3 запланирован на 26 марта в Китае.

Анонс серии Vivo X Fold 3 должен состояться 26 марта в Китае. Смартфон будет выпускаться в стандартном и в Pro вариантах. Стандартный X Fold 3 был замечен на платформе Geekbench с некоторыми аппаратными характеристиками.

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Смартфон появился в базе данных Geekbench под номером модели V2303A. В одноядерных и многоядерных тестах Vivo X Fold 3 набирает 2008 и 5490 баллов соответственно. На платформе указана материнская плата под кодовым названием «Kalama», которая состоит из трех ядер с тактовой частотой 2,02 ГГц, четырех ядер с частотой 2,80 ГГц и одного основного ядра с частотой 3,19 ГГц. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, несмотря на слухи о наличии Snapdragon 8 Gen 3. В спецификациях также указано 16 ГБ оперативной памяти, Складной смартфон будет поставляться с Android 14 из коробки.

Что касается основных характеристик, по слухам, X Fold 3 будет оснащен 6,53-дюймовым внешним и 8,03-дюймовым внутренним OLED-дисплеем и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон также будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт и тройной задней камерой на 50 МП.