Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
va_it
Vivo X Fold 3 появился в базе данных Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2
Анонс серии складных Vivo X Fold 3 запланирован на 26 марта в Китае.

реклама

Анонс серии Vivo X Fold 3 должен состояться 26 марта в Китае. Смартфон будет выпускаться в стандартном и в Pro вариантах. Стандартный X Fold 3 был замечен на платформе Geekbench с некоторыми аппаратными характеристиками.

реклама

Смартфон появился в базе данных Geekbench под номером модели V2303A. В одноядерных и многоядерных тестах Vivo X Fold 3 набирает 2008 и 5490 баллов соответственно. На платформе указана материнская плата под кодовым названием «Kalama», которая состоит из трех ядер с тактовой частотой 2,02 ГГц, четырех ядер с частотой 2,80 ГГц и одного основного ядра с частотой 3,19 ГГц. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, несмотря на слухи о наличии Snapdragon 8 Gen 3. В спецификациях также указано 16 ГБ оперативной памяти, Складной смартфон будет поставляться с Android 14 из коробки.

Что касается основных характеристик, по слухам, X Fold 3 будет оснащен 6,53-дюймовым внешним и 8,03-дюймовым внутренним OLED-дисплеем и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон также будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт и тройной задней камерой на 50 МП.

#vivo #geekbench #складные смартфоны #x fold 3 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Vivo Pad 3 Pro появился на Geekbench с самым мощным процессором от MediaTek
Смартфон Vivo V30 SE 5G получил батарею ёмкостью 4900 мАч и зарядку 44 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra больше не является смартфоном с лучшим дисплеем
3
Китай завершил строительство орбитальной станции
3
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Google Pixel 9 может получить новую функцию Adaptive Touch
1
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
6
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Британский боевой лазер может сбивать беспилотные летательные аппараты
+
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
1
В официальном блоге OpenAI «случайно» раскрыли информацию о GPT-4.5 Turbo
+
MetaMask и Mastercard запускают совместную криптовалютную карту
1
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
+
В Европе резко снизилось промышленное производство
2
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
+
Появились первые фотографии новой Volkswagen Jetta
+
Благодаря сертификации нового смартфона Realme C65 стали известны некоторые характеристики
+
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+
YouTube анонсировал новый интерфейс своего приложения на телевизорах
+

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
7
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
2
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
8
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
31
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
3
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
9
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
6

Сейчас обсуждают

Шакро Старый
21:09
очень хорошо, давай ещё, я записываю в твою папочку
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
_KVV
21:09
да да да, сделано это чтобы "находить потерянные телефоны"
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
Итальянец
21:06
кто тебе сказал что проигрывают. еще даже ниодного истребителя не видел. а их у них тысячи а у нас 35
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Шакро Старый
21:04
И как этот рейтинг поможет 52 стране которые ведут войну против РФ и проигрывают ?
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Итальянец
21:03
РЕЙТИНГ СТРАН ПО ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ мы уже ниже нигера, где на дне болтаемся
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Алексей Каверин
21:01
Найди на картинке хоть один европейский бренд, кастрюля.
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Александр Сергеевич
21:01
Лучше бы они новый фолаут выпустили чем это поделки на полку
Bethesda выпускает металлический Pip-Boy из вселенной Fallout
Шакро Старый
21:00
Муссолини, ввп это показатель чего?
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Итальянец
20:58
по рейтингу ввп стран ,нищие как раз мы. они наоборот щя крылья расправят.
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Шакро Старый
20:58
и бомжи у них по улицам трутся, в городах есть целые районы с ними куда полицейские боятся заходить без пулемёта
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем