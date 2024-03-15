Apple работает над внедрением функций ИИ в iOS 18.

Bloomberg сообщает, что Apple приобрела компанию DarwinAI, чтобы расширить команду по разработке искусственного интеллекта. DarwinAI — это канадский стартап, целью которого является уменьшение размеров и ускорение систем ИИ.

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Десятки бывших сотрудников DarwinAI были переведены в отдел по разработке искусственного интеллекта Apple, а Александр Вонг (Alexander Wong), руководитель исследований в области ИИ, который участвовал в создании DarwinAI, теперь является директором группы искусственного интеллекта Apple.

Apple работает над внедрением функций ИИ для своих операционных систем iOS 18 и macOS 15. Ожидается, что компания анонсирует множество функций генеративного искусственного интеллекта для iOS 18 на WWDC в июле. По слухам, функции ИИ появятся в Siri, Shortcuts, Messages, Apple Music и других приложениях.

Apple стремится к тому, чтобы функции искусственного интеллекта работали на устройстве из соображений конфиденциальности, и усилия DarwinAI по созданию небольших систем ИИ могут оказаться полезными в этом деле.

Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал, что в 2024 году Apple "откроет новые горизонты" в области генеративного ИИ. "Мы верим, что это откроет новые возможности для наших пользователей", - сказал Кук.