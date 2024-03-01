Новые iPad Pro станут тоньше предыдущих моделей.

Apple анонсирует новые модели iPad уже в марте. Обновленные iPad Pro получат OLED-дисплеи, из-за чего они станут тоньше прошлых моделей, в которых использовались LCD-панели.

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Это подтверждается недавно появившимися CAD-рендерами будущих планшетов. Внешний вид, судя по всему, останется таким же, как и у предыдущих моделей iPad Pro: блок задней камеры расположен в левом верхнем углу, а динамики и порт USB-C — в нижней части устройства.

Последние слухи о размерах новых 11- и 13-дюймовых моделей iPad Pro говорят о том, что новые планшеты от Apple действительно будут тоньше предыдущих моделей. Для сравнения размеры нынешних iPad Pro и предполагаемые размеры будущих iPad Pro с OLED-дисплеями:



11-дюймовый iPad Pro (2022): 247.6 мм x 178.5 мм x 5.9 мм

11-дюймовый iPad Pro (2024): 249.7 мм x 177.5 мм x 5.1 мм

12.9-дюймовый iPad Pro (2022) : 280.6 мм x 214.9 мм x 6.4 мм

13-дюймовый iPad Pro (2024): 281.5 мм x 215.5 мм x 5.0 мм

Одно из заметных различий между моделями 2022 и 2024 года — толщина. Сообщается, что 13-дюймовая модель будет тоньше более чем на 1 мм (5,0 мм против 6,4 мм), а 11-дюймовая — на 0,8 мм (5,1 мм против 5,9 мм).

Новые модели iPad Pro также получат обновление в виде 3-нм чипсета Apple M3 вместо 5-нм Apple M2 у iPad Pro 2022. Кроме того, обсуждалась возможность добавления поддержки MagSafe, а также могут показать обновленную клавиатуру Magic Keyboard и новый стилус Apple Pencil.