Результаты не соответствуют первоначальным заявлениям Qualcomm.

Qualcomm представила чипсет Snapdragon X Elite в октябре прошлого года, который будет использоваться в ноутбуках на Windows в 2024 году. Этот чипсет оснащен специально разработанным процессором Qualcomm Oryon, который обещает более высокую производительность по сравнению с конкурентами.

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На платформе Geekbench появился ноутбук Lenovo с 32 ГБ оперативной памяти, работающий под управлением Windows 11 Pro (Insider Preview build), который оснащен этим чипсетом. Полученные результаты не соответствуют первоначальным заявлениям Qualcomm.

В тестах Geekbench 6.2 Snapdragon X Elite набрал 1 628 и 11 392 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании соответственно. Эти результаты существенно малы по сравнению с собственными результатами тестирования Qualcomm (2 777 и 14 056 баллов при 23 Ватт, 2 966 и 15 239 баллов при 80 Ватт). Конкретная мощность, на которой работает этот чип, не указана, но конфигурация подтверждает наличие 8+4 процессорных ядер.

В самостоятельном тесте чипсет показал себя лучше: в одноядерном тесте набрал 2 574 балла, а в многоядерном — 12 562 балла. Это говорит о том, что ноутбук Lenovo, использовавшийся для тестирования, нуждается в дальнейшей оптимизации.

Тестированный ноутбук Lenovo оснащен неизвестным видеочипом Adreno, который также показал низкую производительность в бенчмарках, что, скорее всего, связано с предсерийным состоянием чипа. Графический процессор набрал всего 10 баллов в бенчмарке Geekbench OpenCL.

Таким образом, Qualcomm предстоит провести некоторую работу по оптимизации Snapdragon X Elite, прежде чем чипсет будет готов к выпуску на рынок.