Экономия по сравнению с новым iMac M3 составит от $200.

Apple в своем магазине начала продавать восстановленные модели iMac на чипсете M3, который был выпущен в октябре 2023 года. Теперь пользователи могут купить восстановленный iMac на M3 по заниженной цене, тем самым сэкономив до 260$ от первоначальной стоимости компьютера.

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iMac на M3 имеет такой же дизайн, как и версия на M1 с 24-дюймовым 4.5К-дисплеем. Самое большое обновление по сравнению с предыдущей версией, так это то, что чипсет M3 изготовлен по 3-нм техпроцессу, и его производительность выше на 30% и 15%, чем у M1 и M2 соответственно. Чип M3 также является первым чипсетом Apple, который поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей.

Оригинальный iMac M3 с 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и 8-ядерным процессором стоит 1,299$, а восстановленный — 1,099$. Компьютер доступен в семи цветах: синий, зеленый, розовый, серебристый, желтый, оранжевый и фиолетовый.

Apple Refurbished Products (восстановленные продукты Apple) - это устройства, бывшие в использовании, которые перед продажей проходят тщательный процесс восстановления. Такие устройства поставляются в специальной упаковке с оригинальными аксессуарами и гарантией на год. Покупка восстановленного устройства Apple иногда может быть выгодной, если вы хотите купить оригинальный продукт от Apple, сэкономив немного денег.