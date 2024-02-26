Цена браслета начинается от 69 евро (~7 000 рублей)

Xiaomi на мероприятии MWC 2024 в Барселоне представила множество новых устройств для глобального рынка. Также на этом мероприятии представили новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro.

реклама

Xiaomi Smart Band 8 Pro имеет 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей с улучшенной частотой обновления 60 Гц и разрешением 336 x 480, который защищен Gorilla Glass Victus. Устройство оснащено более 150 спортивными режимами. Привычные для всех фитнес-браслетов датчики, как измерение ЧСС и SpO2, присутствуют. Аккумулятор емкостью 289 мАч держит зарядку на 23% дольше, чем предыдущая модель. При обычном использовании браслет может прожить до 14 дней без подзарядки, что на два дня дольше, чем у Smart Band 7 Pro. Благодаря встроенному GPS пользователи могут отслеживать свое местоположение без смартфона. Браслет можно погрузить в воду на глубину до 5 АТМ (50 метров).

Xiaomi Smart Band 8 Pro будет доступен в черном и серебристых цветах, однако благодаря быстросъемным ремням с обеих сторон корпуса можно легко поменять ремни по своему вкусу. Браслет будет доступен через официальные магазины Xiaomi по цене от 69 евро (~7 000 рублей).