Meizu перед уходом с рынка смартфонов представит новый флагман.

Когда-то Meizu занимала значительную долю рынка во многих странах, особенно в Китае. Однако недавно компания заявила о том, что собирается уйти с рынка смартфонов и полностью сосредоточиться на искусственном интеллекте. Но все же Meizu представит свой, возможно, последний смартфон Meizu 21 Pro флагманского уровня.

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Meizu 21 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым 2K AMOLED-дисплеем с подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Он будет иметь аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. На задней панели расположился основной датчик на 50 МП, сверхширик на 12 МП и телеобъектив на 8 МП. Для селфи предусмотрена 40-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон также будет оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Не обошлось и без функций искусственного интеллекта, которыми начали оснащать все свои новые флагманы популярные производители.

Meizu 21 Pro будет представлен в Китае на следующей неделе, 29 февраля. По сети уже ходят многочисленные предположения о 21 Pro. Первое и самое интересное из них — цена смартфона. Предыдущая модель компании, 20 Pro, была выпущена в Китае по цене 3999 юаней. Некоторые источники предполагают, что Meizu 21 Pro потенциально может стоить до 6000 юаней, что составляет примерно 79 тысяч рублей.