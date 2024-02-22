OxygenOS 14.0.0.501 включает в себя исправление безопасности Android от февраля 2024 года.

OnePlus выпускает глобальное обновление ПО OxygenOS 14.0.0.501 для смартфонов OnePlus 11, которое включает в себя последнее исправление безопасности Android от февраля 2024 года, направленное на повышение безопасности устройства и производительности системы. Внедрение происходит поэтапно, начиная с ограниченного числа пользователей, а затем расширяя его до более широкой аудитории.

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Для глобального рынка обновление имеет версию прошивки CPH2449_14.0.0.501(EX01). Обновление сосредоточено на улучшении безопасности и повышении общей стабильности и производительности системы. Полный список изменений OxygenOS 14.0.0.501 выглядит так:



- Повышение стабильности и производительности устройства.

- Устранение сбоев некоторых приложений.

- Устранение проблемы с доступом к NFC.

- Улучшение просмотра сведений о погоде.

- Устранение проблемы с отображением фотографий в альбомах