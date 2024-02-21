Выпуск чипсета Dimensity 9400 ожидается в четвертом квартале этого года.

Известный инсайдер с ником Digital Chat Station поделился подробностями о будущем чипсете MediaTek. Он сообщает, что Dimensity 9400 набрал 2700 баллов в одноядерном тесте и 9800 в многоядерном на платформе Geekbench. Ожидается, что графический процессор серии Immortalis G9xx обеспечит частоту кадров 110 кадров в секунду в тесте GFXBench Aztec Ruins при разрешении 1440p, что на 11,1% лучше, чем 99 кадров в секунду предыдущего поколения.

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Утечки предполагают, что в этом году MediaTek продолжит использовать архитектуры процессоров и графических процессоров ARM. Dimensity 9400 будет использовать передовой 3-нм производственный процесс TSMC, обещающий повышение энергоэффективности на 32%. Планируется, что конфигурация его процессора будет включать одно основное ядро Cortex-X5, три основных ядра Cortex-X4 и четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A720. Ожидается, что чипсет будет поддерживать ОЗУ типа LPDDR5T и передовые технологии обработки искусственного интеллекта.

Несмотря на эти достижения, новый чип MediaTek по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией, особенно со стороны грядущего Snapdragon 8 Gen 4. Первоначальные сравнения в Geekbench показывают, что, Dimensity 9400 хоть и демонстрирует значительные улучшения, он, возможно, не полностью превзойдет тесты производительности своих конкурентов.

Также были высказаны опасения по поводу энергопотребления и производительности ядра Cortex-X5 на разных тактовых частотах. Ожидается, что MediaTek решит эти проблемы, чтобы найти идеальный баланс между мощностью и эффективностью, гарантируя, что Dimensity 9400 полностью раскроет свой потенциал.