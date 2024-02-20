Оно будет поставляться с новой версией чипсета Snapdragon 8 Gen 3.

Новый смартфон Realme с номером модели Realme RMX3851 был замечен на сайте тестирования Geekbench. В списке спецификаций Geekbench упоминается новый чипсет от Qualcomm Snapdragon с номером SM8635. Об этом новом устройстве пока ничего не сообщается.

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В списке Geekbench показано, что Realme RMX3851 будет поставляться с Android 14 и 14,94 ГБ (возможно, 16 ГБ) оперативной памяти. Чипсет имеет кодовое название «pineapple», которое, как известно, связано со Snapdragon 8 Gen 3. Считается, что этот чипсет представляет собой урезанную версию 8 Gen 3, о которой сообщалось недавно. Его официальное название пока не известно, но это может быть Snapdragon 8 Gen 3 Lite или 8s Gen 3.



Чипсет работает в паре с графическим процессором Adreno 735 и имеет максимальную тактовую частоту 3,01 ГГц. Также предполагается, что он набрал около 1,7 миллиона баллов на AnTuTu. В Geekbench смартфон Realme с чипсетом Snapdragon SM8635 набрал 1512 баллов в одноядерном тесте и 3799 — в многоядерном.