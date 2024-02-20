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iPhone 16 Pro может получить новые цвета
По словам инсайдера, новые iPhone 16 Pro и Pro Max получат два новых цвета.

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До запуска нового iPhone 16 осталось еще немало месяцев. Однако по сети уже ходят некоторые слухи о предстоящем флагмане Apple.

Инсайдер Маджин Бу на своей странице в X сообщил о том, что iPhone 16 Pro/Pro Max могут получит новые варианты цвета, а именно "Gray Titanium" и "Desert Titanium". Majin Bu известен тем, что делится слухами об Apple, однако стоит иметь в виду, что его прогнозы довольно неоднозначны с точки зрения точности.

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Он сообщает, что "Пустынный титан" является более глубокой и насыщенной версией золотого цвета iPhone 14 Pro, а «Серый титан» будет напоминать iPhone 6 в цвете "Space Gray". «Пустынный титан» действительно выглядит довольно уникальным и ярким цветом, и если слухи подтвердятся, он привлечет много внимания. Пока неизвестно, заменят ли эти цвета какие-либо из нынешних или просто станут новыми дополнениями.

Как и в случае со всеми слухами, лучше дождаться дополнительных подтверждений.

#apple #iphone #слух #iphone 16 pro
Источник: gizmochina.com
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