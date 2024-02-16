Троян собирает биометрические данные и крадет деньги с банковских счетов.

Все больше и больше людей отдают предпочтение смартфонам iPhone вместо устройств на системе Android. И причиной этому является убеждение в большей безопасности и неподверженности вирусам операционной системы iOS. Однако, возможно, это уже не так, ведь недавно появился новый троян, который специально создан для атак на пользователей iPhone.



Компания по кибербезопасности Group-IB сообщила о трояне GoldDigger, который был успешно адаптирован под операционную систему iOS. Это, по их словам, может быть первым трояном, созданным для iOS, представляющим серьезную угрозу. Он способен собирать биометрические данные, документы и даже SMS-сообщения.

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Этот троян был впервые обнаружен в октябре прошлого года и теперь у него появилась новая версия с названием Goldpickaxe, специально разработанная для iPhone и iPad. Как только Goldpickaxe попадает в устройство, он начинает собирать биометрические данные, документы и даже прочитывать текстовые сообщения — все это с целью кражи средств из банковских и финансовых приложений. Еще более беспокоит тот факт, что эти биометрические данные используются для создания Deepfake-образов с использованием искусственного интеллекта, что позволяет злоумышленникам выдавать себя за жертв и получать доступ к их банковским счетам.

Изначально троян распространялся через приложение TestFlight — платформу, позволяющую разработчикам выпускать бета-версии приложений без проверки в App Store. Но после того, как Apple удалила его, хакеры переключились на более продвинутый метод — через профиль управления мобильными устройствами (MDM), который обычно используется для управления корпоративными устройствами.