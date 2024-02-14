Смартфоны линейки Galaxy S24 получат первое обновление ПО уже в феврале.

Сегодня Samsung объявила, что первое обновление для линейки Galaxy S24 наконец-то готово. Оно будет выпущено в этом месяце, и владельцы S24, S24+ или S24 Ultra смогут загрузить обновление по воздуху, как только оно начнет распространяться.



Как и ожидалось, Samsung отреагировала на жалобы пользователей, которые были недовольны ярким режимом отображения в серии Galaxy S24. Samsung подтверждает, что это было сознательное решение сделать дисплеи Galaxy S24 более естественными, но компания также признает, что не все пользователи этим довольны, и поэтому предлагает им возможность сделать дисплей более ярким.

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Обновление добавит в настройки дисплея новый ползунок «Яркость», который можно будет настроить по предпочтениям пользователя. Samsung также улучшила качество работы камеры, хотя формулировка, которую она использует, довольно расплывчата. Обновление приносит «улучшения функции зума, портретного режима, ночной съемки, возможностей видеосъемки задней камерой и многого другого», но что это за улучшения, не упоминается. Можно предположить, что Samsung улучшила алгоритмы камеры для более стабильной съемки. Например, по сравнению с предыдущими устройствами, Galaxy S24 Ultra не всегда автоматически включает ночной режим при использовании телеобъектива, даже в ситуациях, когда это необходимо, что может стать проблемой при съемке изображений с увеличением в условиях неидеального освещения.