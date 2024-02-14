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Samsung скоро может выпустить доступный смартфон под названием Galaxy F15 5G. Он может быть очень похож на Galaxy A15 5G, представленный пару месяцев назад, с точки зрения функций и характеристик. Ресурс 91Mobiles опубликовал качественные рендеры смартфона, и теперь мы можем впервые взглянуть на дизайн Galaxy F15 5G.
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Galaxy F15 5G выглядит очень похожим на Galaxy A15 5G, и он будет доступен как минимум в трех цветах: черном, мятном и фиолетовом. Единственным отличием в дизайне, похоже, является отсутствие стиля «Key Island», который есть на Galaxy A15 5G.
Galaxy F15 5G оснащен тремя камерами на задней панели и включает в себя основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную 5-мегапиксельную камеру, макрокамеру на 2 МП и селфи-камеру на 13 МП. Возможно, он сможет записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.
Поскольку Galaxy A15 5G оснащен 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, можно ожидать такой же экран на Galaxy F15 5G. Телефон также может иметь тот же процессор MediaTek Dimensity 6100+. Учитывая привычку Samsung использовать в телефонах серии Galaxy F батареи большего размера, чем в телефонах серии Galaxy A, у Galaxy F15 5G может быть аккумулятор большей емкости, чем у Galaxy A15 5G. Это может означать, что Galaxy F15 5G будет иметь батарею емкостью 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 25 Вт.