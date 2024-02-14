Samsung собирается выпустить более доступный смартфон под названием Galaxy F15 5G.

Samsung скоро может выпустить доступный смартфон под названием Galaxy F15 5G. Он может быть очень похож на Galaxy A15 5G, представленный пару месяцев назад, с точки зрения функций и характеристик. Ресурс 91Mobiles опубликовал качественные рендеры смартфона, и теперь мы можем впервые взглянуть на дизайн Galaxy F15 5G.

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Galaxy F15 5G выглядит очень похожим на Galaxy A15 5G, и он будет доступен как минимум в трех цветах: черном, мятном и фиолетовом. Единственным отличием в дизайне, похоже, является отсутствие стиля «Key Island», который есть на Galaxy A15 5G.

Galaxy F15 5G оснащен тремя камерами на задней панели и включает в себя основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную 5-мегапиксельную камеру, макрокамеру на 2 МП и селфи-камеру на 13 МП. Возможно, он сможет записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Поскольку Galaxy A15 5G оснащен 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, можно ожидать такой же экран на Galaxy F15 5G. Телефон также может иметь тот же процессор MediaTek Dimensity 6100+. Учитывая привычку Samsung использовать в телефонах серии Galaxy F батареи большего размера, чем в телефонах серии Galaxy A, у Galaxy F15 5G может быть аккумулятор большей емкости, чем у Galaxy A15 5G. Это может означать, что Galaxy F15 5G будет иметь батарею емкостью 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 25 Вт.