Изначально компания ошибочно заявила, что смартфоны будут использовать хранилище UFS 4.0

OnePlus недавно опубликовала разъяснение относительно ошибки в списке спецификаций своего смартфона OnePlus 12R. Первоначально OnePlus India представила вариант OnePlus 12R емкостью 256 ГБ с хранилищем UFS 4.0.

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Однако теперь компания исправила эту ошибку, подтвердив, что вариант OnePlus 12R емкостью 256 ГБ на самом деле поставляется с хранилищем UFS 3.1, как и вариант емкостью 128 ГБ. Несмотря на это несоответствие, OnePlus уверяет пользователей, что устройство по-прежнему будет обеспечивать отличную производительность с более быстрым запуском приложений и стабильной работой в течение долгого времени.

«При запуске нового смартфона OnePlus 12R мы анонсировали набор программных алгоритмов Trinity Engine, способных гарантировать высокую эффективность и стабильность работы памяти и хранилища вашего устройства на долгое время. Однако мы ошибочно заявили, что некоторые конфигурации будут оснащены хранилищем UFS 4.0.».

Некоторые клиенты, которые приобрели вариант OnePlus 12R емкостью 256 ГБ и ожидают хранилище UFS 4.0, могут быть разочарованы несоответствием. Были запросы о возможных возмещениях для клиентов, которые вместо этого получили версию UFS 3.1.

Портал Android Authority связался с OnePlus и спросил, предложит ли компания возмещение клиентам, которые приобрели или сделали предварительный заказ на указанный вариант OnePlus 12R. На данный момент OnePlus не предоставил ответа на эти запросы.