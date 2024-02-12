Смартфоны получили немного лучшую оценку ремонта, чем их предшественники.

Samsung подтверждает, что их предстоящие смартфоны среднего класса Galaxy A35 и Galaxy A55 будет легче ремонтировать, что делает их похожими на серию Galaxy S24 по качеству сборки.

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На некоторых рынках компания публикует официальные оценки ремонта телефонов Galaxy. И так получилось, что Samsung недавно опубликовала результаты ремонта Galaxy A55 и A35 во Франции (через GalaxyClub), хотя ни один из этих телефонов на данный момент недоступен для покупки.

Благодаря улучшениям конструкции в некоторых областях и лучшей поддержке Galaxy A35 и Galaxy A55 достигают немного более высоких показателей ремонтопригодности, чем модели 2023 года. Согласно этим оценкам, Galaxy A55 и Galaxy A35 набирают 8,5 и 8,4 балла из 10 соответственно. Для справки, Galaxy A54 и A34 набрали 8,4 и 8,3 балла.

По словам Samsung, оценка ремонтопригодности Galaxy A55 выше, потому что:

Для разборки требуется меньше/менее сложных инструментов.

Детали легче отсоединить.

Запасные части будут доступны дольше, чтобы соответствовать европейским нормам.

Интересно, что Galaxy A35 не так легко разобрать, как Galaxy A34, но в других категориях он набирает больше баллов, поэтому предстоящий Galaxy A35 имеет более высокий общий балл ремонтопригодности.