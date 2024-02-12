Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
va_it
Samsung опубликовала официальные оценки ремонтопригодности Galaxy A35 и Galaxy A55
Смартфоны получили немного лучшую оценку ремонта, чем их предшественники.

реклама

Samsung подтверждает, что их предстоящие смартфоны среднего класса Galaxy A35 и Galaxy A55 будет легче ремонтировать, что делает их похожими на серию Galaxy S24 по качеству сборки.

реклама

На некоторых рынках компания публикует официальные оценки ремонта телефонов Galaxy. И так получилось, что Samsung недавно опубликовала результаты ремонта Galaxy A55 и A35 во Франции (через GalaxyClub), хотя ни один из этих телефонов на данный момент недоступен для покупки.

Благодаря улучшениям конструкции в некоторых областях и лучшей поддержке Galaxy A35 и Galaxy A55 достигают немного более высоких показателей ремонтопригодности, чем модели 2023 года. Согласно этим оценкам, Galaxy A55 и Galaxy A35 набирают 8,5 и 8,4 балла из 10 соответственно. Для справки, Galaxy A54 и A34 набрали 8,4 и 8,3 балла.

По словам Samsung, оценка ремонтопригодности Galaxy A55 выше, потому что: 

  • Для разборки требуется меньше/менее сложных инструментов.
  • Детали легче отсоединить.
  • Запасные части будут доступны дольше, чтобы соответствовать европейским нормам.

Интересно, что Galaxy A35 не так легко разобрать, как Galaxy A34, но в других категориях он набирает больше баллов, поэтому предстоящий Galaxy A35 имеет более высокий общий балл ремонтопригодности.

#смартфоны #samsung #galaxy a55 #galaxy a35
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
6
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
13
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
10
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
+

Популярные статьи

10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
86
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
124
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
7
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
9
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
20

Сейчас обсуждают

Вася Ягодкин
20:40
Моя загородная вилла на перепланировке, яхта на ремонте, думаю чёрт с ним, поеду в Апшенронск местную макаку Шешенбеку поймаю, хочу посмотреть сколько в неё пива влазит.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Максим
20:37
Че это такое на подставке монитора слева?
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Manager
20:35
Бублик - это Зелот. Один стиль, одни речевые обороты, одни картинки.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
daimos
20:35
Раньше-то я думал, что это слабительное
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Mr. Night
20:30
Специальная военная операция будет продолжаться пока страны Коллективного Запада поддерживают так называемую украину "столько сколько потребуется"
Президент Финляндии заявил, что восстановления отношений с Россией не будет, пока Москва не закончит боевые действия на Украине
Ашот Эдикович
20:28
карочи я мангал разжог нахуй
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Георгий Пряхин
20:20
Идиот, 7800Х3D это чисто игровой процессор, хрена ли их сравнивать в рабочей синтетике, в играх твой Интел лезет под стол...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
22870
20:18
Это скорее NOX, чем Diablo
Продажи фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo превысили 1 миллион копий
Storage
20:15
Во-первых, преимущество интел в перфе на ядро очень мало, во-вторых, это преимущество полностью нивелируется тем, что фореграунд задача может упасть на e-ядро и на этом всё.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Бейнур Муратов
20:15
Такой же вопрос, достаточно просто сделать лучше хбох и все, как будто существуют десятки консолей...
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем