Samsung собирается выпустить два новых смартфона Galaxy A.

Компания Samsung готовит к анонсу два новых смартфона серии Galaxy A, а именно Galaxy A35 и Galaxy A55. Рендеры будущих устройств были опубликованы несколько недель назад, однако теперь в сети появились более четкие изображения, раскрывающие все возможные цветовые варианты.

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Изображения опубликовал надежный источник Эван Бласс (@evleaks). Оба смартфона выполнены в новом уникальном дизайне Samsung под названием "Key Island" и доступны в четырех цветовых вариантах: черном, зеленом, розовом и белом. Изображение намекает на наличие защиты по стандарту IP67 от пыли и влаги, а также на наличие системы безопасности Knox. Рамки экрана у новых моделей кажутся несколько тоньше по сравнению с их предшественниками. Утверждается, что оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживают быструю зарядку мощностью 25 Вт. Ранее сообщалось, что Galaxy A35 будет оснащен процессором Exynos 1380, а Galaxy A55 получит совершенно новый процессор Exynos 1480 с графическим процессором Xclipse 530. Основной модуль камеры у обоих смартфонов будет разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, а также имеется 5 МП макрокамера. Galaxy A35, вероятно, будет обладать 8 МП сверхширокоугольной камерой, а Galaxy A55 - 12 МП сверхширокоугольной.

Galaxy A35 и Galaxy A55 получили обновленный дизайн. Galaxy A35 вызывает особый интерес, ведь он получил современный дизайн экрана Infinity-O с отверстием для фронтальной камеры вместо устаревшей U-образной вырезки в верхней части экрана у прошлогоднего Galaxy A34. Galaxy A55 также приобретает значительное обновление в виде металлического корпуса. Это первый телефон серии A с металлическим каркасом, что делает его более прочным и премиальным. Оба смартфона, скорее всего, будут работать на One UI 6.* на базе Android 14 из коробки и будут получать обновления безопасности в течение пяти лет.