Google пока не собирается добавлять функцию Circle to Search в Android-смартфоны других производителей.

В январе компания Samsung анонсировала серию Galaxy S24, представив новые функции искусственного интеллекта, включая Circle to Search. Эта функция была разработана в сотрудничестве с Google и на следующий день после мероприятия Unpacked была также представлена на смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

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По словам Samsung, пока неизвестно, когда Google планирует добавить функцию Circle to Search в Android-смартфоны других производителей, поэтому она будет оставаться эксклюзивной для устройств Pixel и Galaxy по крайней мере до октября.

"Возможно, функция Circle to Search станет доступной на Android-устройствах других производителей с 5 октября 2024 года, однако на данный момент активные разработки в этом направлении не ведутся".

Функция Circle to Search может стать составной частью Android 15, который должен выйти в октябре этого года, и другие производители смогут свободно использовать ее для своих устройств.

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В настоящее время ИИ-функция Circle to Search доступна на смартфонах Galaxy S24 и Pixel 8/8 Pro. Вероятно, с будущими обновлениями функция появится и на более старых флагманах Samsung и Google.