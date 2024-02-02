Флагман от Samsung обогнал Pixel 8 Pro и 15 Pro Max по качеству дисплея.

Galaxy S24 Ultra занял первое место в тесте дисплея DxOMark. Флагман от Samsung имеет лучший экран, чем у его конкурентов - Google Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max. DxOMark провел множество тестов, оценивая различные аспекты дисплея этого смартфона.

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В таблице лидеров DXOMARK Samsung Galaxy S24 Ultra занимает первое место в мире с 155 баллами. Google Pixel 8 Pro и Pixel 8 занимают второе и третье места, отставая всего на одно очко. iPhone 15 Pro Max расположился на седьмом месте с 149 очками. Прошлогодний Galaxy S23 Ultra отстает на двенадцатой позиции, что также показывает, насколько далеко продвинулась Samsung в улучшении дисплея на последнем флагмане.

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DxOMark также отмечает, что Samsung Galaxy S24 Ultra обладает хорошей читаемостью на ярком солнце благодаря заявленной пиковой яркости в 2600 нит. Это даёт ему 161 балл по удобочитаемости, что всего на один балл меньше, чем у Pixel 8 Pro. Экран телефона также оснащен новейшей защитой Gorilla Armor от Corning, которая, как утверждается, уменьшает отражения до 75%. При использовании на прямых солнечных лучах пользователю не нужно искать тень или прикрывать экран рукой для чтения содержимого. Однако результаты тестов показали, что яркость экрана в других условиях была нестабильной. Ночью она была слишком высокой, а в помещении - слишком низкой. Также высокая яркость наблюдалась при просмотре видео в условиях низкой освещенности. Говорят, что смартфон обеспечивает точную цветопередачу и исправляет несоответствия в частоте кадров.