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Galaxy Z Flip 6 получит аккумуляторы большего размера
Samsung улучшит емкость аккумуляторов в своем новом раскладном смартфоне.

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Ожидается, что Samsung представит свои новые смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6 на втором большом мероприятии года Unpacked, которое должно состояться во втором полугодии.

Говоря о Galaxy Z Flip 6, ребята из GalaxyClub нашли информацию об аккумуляторе для будущей раскладушки Samsung, И, похоже, что Z Flip 6 получит аккумуляторы большего размера, чем его предшественник.

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Согласно новым данным, Galaxy Z Flip 6 будет оснащен двумя аккумуляторами, и оба они более мощные, чем в прошлогодней модели. Меньший блок имеет номинальную емкость 1097 мАч, а больший — 2790 мАч. В совокупности смартфон с двумя аккумуляторами имеет номинальную емкость 3887 мАч.

Для справки: аккумулятор внутри Galaxy S24 имеет номинальную емкость 3880 мАч и заявленную емкость 4000 мАч. Поэтому вполне вероятно, что Galaxy Z Flip 6 будет иметь заявленную емкость батареи 4000 мАч. Текущая версия Galaxy Z Flip 5 имеет аккумуляторы емкостью 971 мАч и 2620 мАч, а заявленная емкость увеличивается до 3700 мАч.

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Получит ли Galaxy Z Fold 6 улучшение батареи еще предстоит определить. В любом случае, Galaxy Z Flip 6 теоретически должен работать дольше на одном заряде, чем Galaxy Z Flip 5.

#samsung #смартфон #galaxy z flip 6 #раскладушка
Источник: sammobile.com
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