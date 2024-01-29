Nintendo готовится выпустить Switch 2 позднее в этом году.

Компания Nintendo планирует выпустить свою новую портативную консоль Switch 2 позднее в этом году. Аналитик исследовательской компании Omdia Hiroshi Hayase и репортер Bloomberg Takashi Mochizuki поделились своими мыслями о предстоящем устройстве.

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Ожидается, что Nintendo Switch 2 будет оснащена 8-дюймовым LCD-экраном, и похоже, что Nintendo нацелена на значительный объем производства. Компания планирует произвести около 10 миллионов единиц в первый финансовый год. Эта цель амбициозна, особенно по сравнению с первоначальными трудностями, с которыми столкнулись Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X/S, которым препятствовала нехватка чипов при их запуске.



Согласно отчету, первоначальный выпуск нового Switch 2, скорее всего, будет без версии OLED, но есть вероятность, что она может быть представлена в будущем.



Сообщается, что Nintendo продемонстрировала Switch 2 издателям и разработчикам на Gamescom в прошлом году. Утечки предполагают, что она будет оснащена чипсетом Nvidia Tegra 239. Наряду с этим устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти. Также ходят слухи о игровом процессе 1080p с поддержкой трассировки лучей и предположения о процессоре на базе 5- или 8-нм узла.

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Ожидается, что будущая Nintendo Switch 2 будет стоить в районе 399 долларов, что представляет собой значительное увеличение цены по сравнению с оригинальной Switch.