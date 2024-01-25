Google выпустила обновление для Pixel Feature Drop, которое добавило в Pixel 8 Pro поддержку функции термометра.

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Google представила Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом цвете Mint и выпустила обновление для Pixel Feature Drop, которое добавляет функцию измерения температуры тела в Pixel 8 Pro.



Гигант поисковых систем представил эту поддержку биомониторинга в последней версии Pixel Feature. Google Pixel 8 Pro способен измерять температуру тела человека. Согласно официальным примечаниям, это «функция медицинского уровня», поэтому она могла получить официальное одобрение FDA. В последнем обновлении пользователи Pixel 8 Pro получают доступ к приложению «Термометр», позволяющему измерять температуру своего тела.



Это приложение даже позволяет сохранять результаты измерения в профиле Fitbit, чтобы лучше отслеживать состояние здоровья. Компания заявляет, что данная функция может обеспечить точные показания температуры тела, хотя это утверждение еще не подтверждено медицинским термометром. Датчик может измерять температуру тела человека с помощью инфракрасного излучения и может воспринимать тепло от 200 до -20 градусов Цельсия.