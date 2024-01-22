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Дисплей Galaxy S24 Ultra получил антибликовое покрытие
Gorilla Glass Armor сокращает отражение до 75% по сравнению с конкурентами.

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Почти неделя прошла с того момента, как Samsung официально представила серию Galaxy S24. О смартфонах известно практически все, но одну особенную деталь заметили лишь недавно.

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Пользователям, которым одним из первых удалось завладеть Galaxy S24 Ultra, сообщают о том, что дисплей смартфона обладает неким антибликовым покрытием. И действительно, в сравнении с прошлогодним Galaxy S23 Ultra, экран у новинки не только ярче, но и новое стекло Gorilla Glass Armor значительно улучшает антибликовые свойства. Дисплей Galaxy S24 Ultra можно назвать «безбликовым», и это особенно заметно на ярком солнце. Samsung не уделила этому особого внимания на презентации Unpacked 2024, так как весь упор был сделан на новые фишки ИИ, однако многие, посмотрев на то, как работает экран нового флагмана от Samsung, пришли к выводу, что компании следовало бы продвигать эту особенность гораздо больше, чем она делает это сейчас.

Как заявили Samsung и Corning (разработчики продуктов Gorilla Glass) на мероприятии Galaxy Unpacked, представляя S24 Ultra, новая панель Gorilla Glass Armor сокращает отражение до 75% по сравнению с конкурирующими защитными панелями на основе стекла.


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#samsung #дисплей #galaxy s24 ultra
Источник: phonearena.com
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