Galaxy Ring появится в различных вариантах отделки и размерах.

Samsung на прошлой неделе представила новейшую серию смартфонов Galaxy S24 на презентации Unpacked, и в самом конце мероприятия компания представила свое первое умное кольцо - Galaxy Ring.

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На мероприятии мало что рассказали о Galaxy Ring, поскольку Samsung продемонстрировала только само кольцо с несколькими видимыми датчиками внутри. Однако недавние отчеты дают больше информации. Аналитик Ави Грингарт (Avi Greengart) утверждает, что имел практический опыт работы с Galaxy Ring во время мероприятия Samsung Unpacked 2024, как сообщает издание The Verge.

По словам Грингарта, кольцо очень легкое и доступно в трех вариантах отделки и вплоть до 13 размеров. Ожидается, что Samsung выпустит его позднее в этом году, хотя более точные сроки не разглашаются. Возможно, компания расскажет больше о Galaxy Ring на мероприятии Unpacked во второй половине этого года.



Хотя подробностей пока мало, ожидается, что Galaxy Ring будет включать в себя такие функции, как мониторинг сердечного ритма, определение уровня кислорода в крови, отслеживание сна и тренировок. Также вероятно, что данные будут синхронизироваться с Samsung Health. Samsung может позиционировать Galaxy Ring как аксессуар для Galaxy Watch, обеспечивающий более продвинутое и точное отслеживание здоровья.

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