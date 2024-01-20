Exynos 2400 отлично справляется с тяжелыми мобильными играми.

Samsung вернулась к собственным чипам Exynos в серии Galaxy S24 после того, как полностью отказалась от них в прошлом году в линейке Galaxy S23. Таким образом, у многих пользователей, естественно, возникли сомнения относительно производительности процессора Exynos 2400, учитывая плохую репутацию чипов Exynos предыдущего поколения с точки зрения производительности, теплового регулирования, перегрева и энергоэффективности. Тем не менее, похоже, что Samsung хорошо поработала над Exynos 2400.

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Ютубер NL Tech сравнил Exynos 2400 в Galaxy S24/S24+ и Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) в Galaxy S24 Ultra в интенсивном игровом тесте. Он показал работу процессоров в таких играх, как Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, War Thunder и других. В одних играх Exynos работал аналогично Snapdragon 8 Gen 3, а в некоторых его даже превосходил.

Samsung действительно хорошо поработала над собственным чипом Exynos 2400, он не перегревается в тяжелых играх, как это делали чипы Exynos предыдущего поколения, а температура Galaxy S24 и Galaxy S24+ находится в диапазоне, аналогичном температуре Galaxy S24 Ultra. Будь то частота кадров или температура, Exynos 2400 работает аналогично Snapdragon 8 Gen 3 (For Galaxy) в Galaxy S24 Ultra. Это может быть комбинация улучшенного дизайна, который использует Exynos 2400, его нового графического процессора Xclipse 940 (на основе нового AMD RDNA3), 4-нм процесса производства чипов Samsung Foundry третьего поколения и более крупной системы охлаждения с паровой камерой.

Игровые тесты смартфонов Galaxy S24/24+ и S24 Ultra можно посмотреть ниже:

Galaxy S24:

Galaxy S24+:

Galaxy S24 Ultra:





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