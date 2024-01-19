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Samsung добавит в смартфоны Galaxy S24 свой True Tone
One UI 6.1 привнесет в Galaxy S24 функцию Adaptive Color Tone, которая работает как True Tone на iPhone.

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Samsung постоянно совершенствует дисплеи и качество изображения в своей бытовой электронике, от телевизоров до мобильных устройств, и последние флагманы Galaxy S24 не стали исключением. Дисплеи Galaxy S24 не просто быстрее и значительно ярче предыдущих моделей, они также используют по крайней мере одну новую функцию программного обеспечения, предназначенную для улучшения пользовательского опыта.

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Обновление One UI 6.1 привнесет в смартфоны линейки Galaxy S24 кое-что новенькое — функцию Adaptive Color Tone, и ее можно рассматривать как обновленную версию существующей функции Eye Comfort Shield. Проще говоря, Samsung готовит свой True Tone, который Apple использует на своих iPhone и MacBook.

В отличие от Eye Comfort Shield, предлагающий один теплый фильтр, который активируется в зависимости от времени суток, Adaptive Color Tone использует переднюю и заднюю камеры Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra для настройки цветов и баланса белого в зависимости от окружающего освещения. Цель данной функции — сделать изображение на дисплее Dynamic AMOLED 2X более естественным в различных условиях. Ночью и в условиях низкой освещенности экран Galaxy S24 может настроиться на более теплый тон. И наоборот, дисплей может выглядеть прохладнее днем или под прямыми солнечными лучами.

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Пока неизвестно, будет ли функция Adaptive Color Tone доступной для старых смартфонов Galaxy после обновления до One UI 6.1. На данный момент это эксклюзив для серии Galaxy S24.

#samsung #galaxy s24 #one ui 6.1
Источник: sammobile.com
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