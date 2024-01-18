Samsung добавляет в Galaxy S24 обои, которые будут затемняться в режиме Always on Display в стиле iPhone.

Новейшие флагманы Samsung - Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, являются первыми телефонами с One UI 6.1. Новая версия One UI добавляет в устройства несколько новых функций. Большинство этих функций реализовано на базе искусственного интеллекта и нового процессора. Они также получают улучшенные экраны, которые стали ярче, отзывчивее и энергоэффективнее.

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Экраны трех новых смартфонов поддерживают улучшенную версию Always on Display (режим «Всегда включен»), которая более настраиваема.

Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra оснащены обновленной версией режима AoD, которая поддерживает не только значки часов и уведомлений, но также обои и виджеты. Это означает, что когда вы блокируете свой Galaxy S24, обои на экране блокировки становятся более тусклыми, а информация из виджетов продолжает отображаться вместе с обычным виджетом часов, музыкальным проигрывателем и значками уведомлений. Когда вы включаете/выключаете экран, на обоях появляется потрясающая анимация. Работа данной функции показана на видео ниже:

Однако в режиме AoD поддерживаются лишь несколько виджетов, и они ограничены стандартными приложениями. Список виджетов включает Календарь, Часы, Напоминание, Состояние батареи, и Погода. Конечно, вы можете включить или отключить эту функцию, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы обои и виджеты отображались в AoD.

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Эта улучшенная версия AoD, вероятно, возможна благодаря OLED-панели нового поколения, которая поддерживает частоту обновления всего 1 Гц. Такая низкая частота обновления означает, что экран не будет потреблять слишком много энергии при отображении обоев. Samsung был первым брендом смартфонов, представившим AoD, и он дебютировал еще в 2016 году с Galaxy S7. Однако эта функция не улучшилась быстрыми темпами, и Apple была первой, кто представила поддержку обоев и виджетов в 2022 году с iPhone 14 Pro.