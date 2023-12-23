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Galaxy A23 5G получит обновление до One UI 6 на Android 14
В дальнейшем устройство будет получать только патчи безопасности.

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Samsung подготовила обновление One UI 6 (Android 14) для еще одного телефона среднего класса. Samsung  выпускает обновление для Galaxy A23 5G на некоторых европейских рынках, включая Великобританию, Францию, Италию, Польшу и Португалию.

Обновление сопровождается версией прошивки A236BXXU4DWKA и содержит патч безопасности от ноября 2023 года. Android 14 это последнее крупное обновление ОС для Galaxy A23 5G, хотя, скорее всего, в следующем году он получит One UI 6.1, прежде чем начнёт получать только обновления безопасности.

Для LTE-варианта Galaxy A23 Android 13 все еще остается последней доступной версией ОС, но, вероятно, вскоре он также начнет получать Android 14.

#samsung #обновление #android 14 #one ui 6 #galaxy a23 5g
Источник: sammobile.com
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