В дальнейшем устройство будет получать только патчи безопасности.

Samsung подготовила обновление One UI 6 (Android 14) для еще одного телефона среднего класса. Samsung выпускает обновление для Galaxy A23 5G на некоторых европейских рынках, включая Великобританию, Францию, Италию, Польшу и Португалию.



Обновление сопровождается версией прошивки A236BXXU4DWKA и содержит патч безопасности от ноября 2023 года. Android 14 это последнее крупное обновление ОС для Galaxy A23 5G, хотя, скорее всего, в следующем году он получит One UI 6.1, прежде чем начнёт получать только обновления безопасности.



Для LTE-варианта Galaxy A23 Android 13 все еще остается последней доступной версией ОС, но, вероятно, вскоре он также начнет получать Android 14.