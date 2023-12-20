Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
va_it
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14
Samsung продолжает обновлять свои устройства до версии One UI 6 на базе Android 14.

реклама

Samsung впечатляет своей работой над обновлением One UI 6.0 на базе Android 14 для устройств Galaxy. One UI 6 теперь добрался до Galaxy A52 5G, спустя несколько дней после того, как он был выпущен для Galaxy A52s.

реклама

Европейские пользователи первыми получили доступ к стабильной прошивке One UI 6 для Galaxy A52 5G, и мы надеемся, что владельцам A52 5G на других рынках не придется ждать слишком долго, чтобы присоединиться к обновлению. Надеемся, что стандартный Galaxy A52 также получит обновление в ближайшее время.

Android 14 - это последнее обновление версии Android для Galaxy A52, A52 5G и A52s, но эти три телефона, скорее всего, получат One UI 6.1 в следующем году, прежде чем Samsung прекратит выпуск крупных обновлений ОС для них.

One UI 6 предлагает множество улучшений пользовательского интерфейса, таких как переработанная панель быстрого доступа, улучшенное отображение обложки альбома в тени уведомлений, сортировка уведомлений по времени, упрощенные ярлыки значков на домашнем экране, изменение положения часов на экране блокировки, более подробный виджет погоды и более удобный доступ к настройкам батареи.

Среди новых функций - виджеты камеры на главном экране, перетаскивание файлов и мультимедиа между приложениями двумя руками, улучшенные инструменты редактирования фото и видео, новые опции доступности, улучшенная безопасность с функцией автоблокировки, поддержка одноразовых паролей для мобильной точки доступа и многое другое.

Обновление Android 14/One UI 6 для Galaxy A52 5G доступно по воздуху и может быть загружено из меню Настройки - Обновление ПО. Возможно, оно не сразу станет доступно для всех, но ждать остаётся недолго.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#смартфоны #samsung #обновление #one ui 6 #galaxy a52
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пользователи устройств Pixel столкнулись с серьезной ошибкой
Появилась новая утечка касательно следующего поколения флагманских смартфонов Samsung S24
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
50
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
3
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
+
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Volkswagen отказывается от сенсорных экранов и возвращает настоящие кнопки
2
Tyde Open: крупнейшая в мире моторная яхта на подводных крыльях будет спущена на воду в 2024 году
2
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
4

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
32
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
8
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
28

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
15:59
Оно и так постоянно сидит...на бутылке.
У Microsoft Teams более 320 млн ежемесячно активных пользователей
Джон Коннор
15:58
Да, есть способы, простые, но интересные, даже не понимаю, почему про них не знают некоторые
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
Ilikethat
15:58
К нам в школу Львов пк01 поставили примерно 89-м. А 90м я уже закончил школу. Дисковода не было, вместо накопителя - кассетный магнитофон. Поставщики зажали часть программ, видимо хотели потом продать...
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
Константин Бородаенко
15:56
Прогресс... Скоро будут мелом на досточке записывать долги клиентов))
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
OgoGoLog
15:54
И единственными доказательствами в этих статьях, что группа является нацисткой - слова BBC Украина, Insider и RadioLiberty. СМИ тех стран, которые не поддержали проект о запрете героизации нацизма. Та...
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Spike Rus
15:54
В наших краях ныне самый дешевый интернет от ленточки - 650 руб. Это интернет + ТВ. Голый интернет с прошлого года людям не подключают. Только пакетом, а дальше пляши как хочешь, хочешь пользуйся, а х...
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
Spike Rus
15:50
На +30 руб еще ладно. ЭРТелеком обычно гнет сразу на 100 руб минимум, что при тарифе за 1160 уже нефигово так напрягает. При том что из вложений в сеть с момента как они выкупили местного провайдера з...
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
✨𝓛ค𝓲੮✨ シ
15:49
Пусть и дальше так думают, уже проходили с мультиками Путина, когда на Западе как поросята из всех щелей орали что у России ничего нет, оказалось, что это не мультики, к у Запада даже защиты нет от ги...
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Dimkovski
15:47
5600x или 12400 - для любых игр ещё года на 3 точно.
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
Nacvark
15:46
Факт такой, что Зеленский рассчитывал на соразмерную поддержку, учитывая планы по членству в НАТО и ЕС. Как итог, страну не то, чтобы совсем бросили, но, скажем так, не оказали соответствующей помощи,...
NBC News: Наглость и шантаж Зеленского стал его главной ошибкой в общении с Западом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем