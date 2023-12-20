Samsung продолжает обновлять свои устройства до версии One UI 6 на базе Android 14.

Samsung впечатляет своей работой над обновлением One UI 6.0 на базе Android 14 для устройств Galaxy. One UI 6 теперь добрался до Galaxy A52 5G, спустя несколько дней после того, как он был выпущен для Galaxy A52s.

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Европейские пользователи первыми получили доступ к стабильной прошивке One UI 6 для Galaxy A52 5G, и мы надеемся, что владельцам A52 5G на других рынках не придется ждать слишком долго, чтобы присоединиться к обновлению. Надеемся, что стандартный Galaxy A52 также получит обновление в ближайшее время.

Android 14 - это последнее обновление версии Android для Galaxy A52, A52 5G и A52s, но эти три телефона, скорее всего, получат One UI 6.1 в следующем году, прежде чем Samsung прекратит выпуск крупных обновлений ОС для них.

One UI 6 предлагает множество улучшений пользовательского интерфейса, таких как переработанная панель быстрого доступа, улучшенное отображение обложки альбома в тени уведомлений, сортировка уведомлений по времени, упрощенные ярлыки значков на домашнем экране, изменение положения часов на экране блокировки, более подробный виджет погоды и более удобный доступ к настройкам батареи.

Среди новых функций - виджеты камеры на главном экране, перетаскивание файлов и мультимедиа между приложениями двумя руками, улучшенные инструменты редактирования фото и видео, новые опции доступности, улучшенная безопасность с функцией автоблокировки, поддержка одноразовых паролей для мобильной точки доступа и многое другое.

Обновление Android 14/One UI 6 для Galaxy A52 5G доступно по воздуху и может быть загружено из меню Настройки - Обновление ПО. Возможно, оно не сразу станет доступно для всех, но ждать остаётся недолго.