Новые смартфоны от Samsung, по слухам, будут наделены широкими возможностями Искусственного Интеллекта.

Не проходит и дня, чтобы в сеть не утекла новая информация о грядущих телефонах Samsung Galaxy S24 - что, пожалуй, неудивительно, учитывая, что ожидаемая дата их запуска стремительно приближается, - и последние утечки дают еще несколько намеков на возможности фотосъемки этих телефонов.

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Согласно информации, полученной от известного инсайдера Ice Universe (через SamMobile), Samsung Galaxy S24 Ultra получит несколько значительных обновлений. Во-первых, говорят, что ночной режим будет "лучше", чем у его предшественника, Galaxy S23 Ultra.

Во-вторых, появится новый улучшенный режим камеры с разрешением 200 МП, использующий "оптимизацию искусственного интеллекта" и способный распознавать 12 различных типов объектов - например, людей или цветы - и автоматически изменять настройки камеры в соответствии с ними.

Ещё больше ИИ

Тот же источник утверждает, что на устройстве может появиться чат-бот с искусственным интеллектом, но "не уверен", что он будет доступен на старте продаж. Подумайте о чем-то вроде ChatGPT или Google Bard, который может генерировать текст и отвечать на всевозможные вопросы.

Все это соответствует тому, что мы слышали ранее о желании Samsung наделить телефоны Galaxy S24 как можно большим количеством функций искусственного интеллекта. Мы знаем, что Google наделила Pixel 8 и Pixel 8 Pro множеством искусственных интеллектов, и очень похоже, что Samsung собирается последовать этому примеру с серией аналогичных обновлений.

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Нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, над чем Samsung работает для Galaxy S24: большинство знающих людей указывают на 17 января 2024 года как на потенциальную дату запуска, и, несомненно, до этого времени будет еще больше утечек, на которые стоит обратить внимание.