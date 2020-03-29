World War Z вернут деньги игрокам
рекламаEpic Games Store запустил бесплатную раздачу World War Z, что расстроило игроков, которые приобрели игру незадолго до акции. Разработчики вошли в положение и объявили в твиттере, что вернут деньги всем, кто купил игру после 13 февраля.
Таким игрокам должно прийти сообщение о том, что в магазине можно оформить рефанд. Цена World War Z до раздачи составляла 1199 рублей.
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