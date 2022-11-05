Для тех, кто слышал о проблемах 4090 с горящими разъемами питания, проблемы, увы, не только в переходнике

К настоящему времени вы, возможно, читали много ужасных историй о 16-контактном адаптере питания Nvidia, плавящемся в GeForce RTX 4090. Однако кошмар на этом не заканчивается. Владелец GeForce RTX 4090 (источник Reddit) сообщил о первом предполагаемом случае отказа разъема питания 12VHPWR родного блока питания ATX 3.0.

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Несмотря на сравнительно высокую стоимость GeForce RTX 4090, она является одной из лучших видеокарт для игр. Жаль, что потребителей отпугивает не только цена, но и то обстоятельство, что входящий в комплект 16-контактный адаптер питания потенциально пожароопасен. На Reddit было 18 «подтвержденных» случаев от разных поставщиков видеокарт, была создана отдельная тема с зафиксированными случаями по датам. Nvidia незамедлительно начала проводить расследование и поручила своим партнерам отправить расплавленные видеокарты GeForce RTX 4090 в лабораторию производителя чипов для анализа.



Согласно сообщению в Facebook (деятельность компании запрещена на территории Российской Федерации), владелец использовал видеокарту MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G и блок питания MEG Ai1300P. Прочитав страшные отзывы пользователей о 16-контактном адаптере питания, пользователь выбрал блок питания ATX 3.0 с родным разъемом питания 12VHPWR. К сожалению, на фотографиях видно, что разъем питания начал плавиться. Несколько портов уже выглядели испорченными. Хотя он не поделился изображениями своей системы, пользователь Facebook заявил, что не слишком сильно сгибал кабель. MSI обратилась к нему с просьбой заменить видеокарту и блок питания.

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Nvidia не поделилась результатами своего расследования, предполагаем, что компания, возможно, все еще пытается найти корень проблемы. Пока мы видели сбои только с 16-контактным адаптером питания. Тем не менее, этот новый пользовательский отчет заставляет задаться вопросом, не кроется ли проблема глубже, чем дизайн 16-контактного адаптера питания Nvidia. Вместо этого проблема может быть связана с разъемом питания 12VHPWR, качеством компонентов, GeForce RTX 4090 или сочетанием различных факторов. Когда разъем питания 12VHPWR дебютировал на видеокартах серии GeForce RTX 40, были опасения по поводу опасности подачи 600 Вт через этот крошечный разъем питания. GeForce RTX 4090 - это видеокарта мощностью 450 Вт, но когда вы начинаете разгонять, запускать бенчмарки или мучительные тесты, такие как FurMark, энергопотребление быстро превысит отметку 500 Вт до 550 Вт.