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Более трехсот (300) комариных ловушек были установлены во французском городе Йер (фр. Hyères) после того, как кровососущие самки этих всем известных летающих насекомых стали отпугивать значительную часть туристов из этого фешенебельного (и окруженного болотами) курортного города на юго-востоке Франции.

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Благодаря энтомологам (специалистам, изучающим строение и жизнедеятельность насекомых) известно, что жертвы (теплокровные позвоночные, в том числе человек разумный) привлекают к себе внимание кровожадных комаров несколькими путями, а именно:

специфическим характером движений

определенной температурой тела

химическими веществами на поверхности кожи, выделяемые с потом потенциального потерпевшего

углекислым газом в выдыхаемом воздухе



Автоматы, истребляющие комаров имитируют человеческое дыхание для привлечения насекомых, но вместо утоления жажды крови последних, становятся для них последним массовым пристанищем. Производителем утверждается, что автоматическая ловушка способна снизить на 80% численность комаров в некотором (не сообщаемом) радиусе.

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