Отключить функцию NameDrop можно в настройках: «Основные» — «AirDrop» — «Объединить устройства». С помощью этой же функции можно обмениваться фотографиями и другими файлами

С обновлением iOS 17 сотовые телефоны Apple получили новую функцию. Более десятка полицейских управлений США советуют родителям деактивировать новую функцию на айфонах своих детей.

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Итак, основное внимание уделяется новой функции NameDrop. Если расположить два iPhone рядом, контактные данные можно обменивать, отправлять и получать через AirDrop или NFC. Согласно предупреждению полиции, это означает, что можно получить контактные данные детей.

Судя по всему, это предупреждение исходит от эксперта по IT-безопасности. Он предупредил американскую телекомпанию CBS, что сталкеры или маньяки могут использовать эту функцию для преступной деятельности.

Судя по всему, полицейские не удосужились внимательно изучить эту функцию. На самом деле нет причин для беспокойства.

Чисто теоретически это возможно. Чтобы функция NameDrop работала, два iPhone необходимо располагать так, чтобы они почти соприкасались.

Кроме того, для работы этой функции экран блокировки должен быть разблокирован. Если сценарий предполагает физический доступ к разблокированному смартфону, любое предупреждение о каких-либо функциях становится абсурдным — но этого недостаточно.

Любой пользователь может включить функцию «Поделиться» или «Только получить». Если другой человек нажимает «Поделиться», а потенциальная жертва нажимает «Только получить» или вообще ничего не нажимает, то ничего не происходит. Контактные данные будут отправлены только в том случае, если потенциальная жертва нажмет «Поделиться».

Этот обмен данными должен происходить в пределах диапазона NFC. Если два устройства будут расположены всего в нескольких сантиметров друг от друга, функция NameDrop отключится, при этом ничего не будет получено или отправлено.

Возможно, вы уже задумались о том, как отключить NameDrop. Отключить функцию NameDrop можно в настройках: «Основные» — «AirDrop» — «Объединить устройства». С помощью этой же функции можно обмениваться фотографиями и другими файлами.

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