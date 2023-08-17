Зависть к успехам в криптобизнесе друга сгубила обоих товарищей.

Кристиан Пеев, криптомиллионер, был найден мертвым в минувшие выходные, спустя несколько дней после исчезновения в начале августа.

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10 августа двоюродный брат Пеева заявил о его пропаже, и болгарская полиция начала расследование. Тело американского инвестора было обнаружено сантехником в канализационном коллекторе в городе София (Болгария) в разрубленном на части виде.

Следователи нашли подозреваемого, бармена по имени Веско Валчинов, которого обвиняют в убийстве Пеева и смыве некоторых частей его тела в унитаз. Некоторые части тела Пеева, такие как голова и кости, отсутствовали.

Пеев и Вальчинов познакомились в баре 5-6 лет назад, и Вальчинов познакомил Веско с криптовалютой. Согласно записям с камер видеонаблюдения, 8 августа Валчинов и Пеев были вместе по месту жительства Валчинова, где Пеев последний раз был замечен живым.

Полиция также арестовала Константина Суботинова, обвиняемого в том, что он был соучастником Вальчинова в убийстве Пеева.

Причина убийства пока неизвестна, но власти полагают, что оно могло быть связано с деньгами, поскольку Вальчинов также завидовал состоянию Пеева.

Смерть Пеева стала вторым случаем гибели криптомиллионера за последний месяц, после смерти криптовалютного авторитета Фернандо Переса Альгабы, который был найден мертвым в Буэнос-Айресе (Аргентина).