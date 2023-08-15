В понедельник Coinbase создала организацию "Stand with Crypto Alliance", которая, по ее словам, является "первым массовым движением с сфере криптовалют, организованным на основе технологии onchain".

Криптовалютная биржа Coinbase создает общественную организацию, призванную привлечь криптосообщество к разработке законодательства в преддверии предстоящих голосований в Конгрессе США.

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"Предоставляя стартовую площадку, Альянс мобилизует все силы децентрализованного криптосообщества, чтобы сказать законодателям: Перерыв окончен. Американский криптоэлекторат силен - и он будет призывать их к ответу этой осенью, когда Конгресс будет голосовать по здравому смыслу, чтобы защитить потребителей и их право на криптовалюты", — заявили в Coinbase.

В последние несколько месяцев защитники криптовалют активизировали усилия по принятию закона, который бы улучшил регулирование криптоиндустрии в стране. Некоторые из них критикуют регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам(SEC), за подход, основанный на принудительном регулировании.

В настоящее время на голосование в Палате представителей вынесены два законопроекта, в том числе законопроект, предписывающий регулирующим органам создать четкий порядок перехода цифровых активов из категории ценных бумаг в категорию товаров. Другой законопроект предусматривает создание всеобъемлющей системы регулирования платежных стейблкоинов. Оба законопроекта в прошлом месяце прошли через определенные комитеты Палаты представителей.

Напряженные отношения

В июне SEC подала в суд на компанию Coinbase, обвинив ее в том, что она якобы работает в качестве незарегистрированной биржи, брокера и клирингового агентства. Регулятор также обвинил криптовалютную компанию в незарегистрированном размещении и продаже ценных бумаг, связанных с ее программой "стакинг как услуга".

Coinbase дала отпор, попросив суд в начале этого месяца полностью прекратить дело.

"Что касается судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам, то я хочу внести ясность - мы считаем, что можем выиграть, и рассчитываем на победу", — заявил главный юридический директор Coinbase Пол Грюал в ходе телефонного разговора о прибылях и убытках в этом месяце. Грюал также сказал, что биржа хочет работать с SEC и законодателями, чтобы добиться "ясности в регулировании".