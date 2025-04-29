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Возможно ли очистить кэш на IOS

Встроенную память на продуктах Apple очистить просто. А как удалить кэш-файлы, которые постоянно накапливаются и тормозят работу телефона?
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Моим первым телефоном был Vertex Impress Luck. Пользоваться им было то ещё удовольствие. Особенно из-за оперативной памяти (2 Гб). Зато чистилась она очень легко: можно было спокойно установить файловый менеджер и с помощью него удалить ненужные кэш-файлы. Так же и со вторым телефоном (Honor 7C). 

Проблемы начались, когда я решил купить себе iPhone SE 2020. Оказалось, ОЗУ в нём просто так не почистить, а все файловые менеджеры либо платные, либо бесполезные (затрагивают только встроенную память, которую могу почистить и так). И тем не менее, я не планировал сдаваться просто так и всё же нашёл несколько способов очистки оперативной памяти на IOS. 

Способ 1. Очистка кэш-файлов приложений. 

Мессенджеры.

Если у вас установлены мессенджеры (к примеру, Telegram), то можно очистить кэш-файлы прямо в них. Достаточно просто зайти в "Настройки - Данные и память - Использование памяти" и нажать на "Очистить весь кэш". Как правило, цифры там будут немаленькие. Когда я в первый раз чистил кэш таким образом, у меня скопилось 23 гигабайта ненужных файлов!

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Браузеры.

Аналогично и с браузерами. Если пользуетесь Safari, то можно очистить кэш путём следующих операций: "Настройки - Приложения - Safari - Очистить историю и данные". Так можно очистить не только историю запросов браузера, но и важные данные (сохранённые пароли и логины). Поэтому нужно прибегать к этому лишь в крайнем случае. 

Кроме того, если вам приходится скачивать файлы с браузера, сами они потом не удаляются, а накапливаются и хранятся в папке "Загрузки" или папке самого браузера. Найти её очень просто: заходим в системное приложение "Файлы" и удаляем ненужные кэш-файлы. Самое главное, не забыть потом удалить их из другой папки - "Недавно удалённые".

Фото.

Часто бывает так, что ненужные снимки удаляются только из альбома, в то время как корзина, наполненная ими, так и стоит, пока не истечёт месяц и файлы не удалятся сами. А ведь и они являются кэш-файлами, которые занимают довольно много места! 

Способ 2. Сгрузить неиспользуемые приложения.

На телефонах от Android ненужные приложения можно отключить, а на Apple - сгрузить. Нужно зайти в "Настройки - Основные - Хранилище iPhone", дождаться, пока загрузятся все приложения и выбрать интересующее. Затем нажать на "Сгрузить приложение" и всё, миссия выполнена. При этом его документы и данные будут сохранены, а вот кэш-файлы окажутся удалены. 

Способ 3. Принудительная перезагрузка. 

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Обычная перезагрузка не всегда помогает очистить все кэш-файлы, которые сильно тормозят производительность iPhone, особенно на старых моделях. В таком случае, остаётся только принудительная. Для неё нужны специальные комбинации клавиш, которые зависят от модели IOS:

  • iPhone 6S и SE 1 поколения. Нужно одновременно нажать и удерживать кнопку блокировки/выключения устройства и "Домой" до того момента, пока телефон не выключится и на экране не появится логотип Apple.
  • iPhone 7, 8, SE 2 поколения, X, XS, XR, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. На этих моделях нужно быстро нажать на кнопку увеличения громкости, затем так же быстро на кнопку уменьшения, а после этого на 15 секунд зажать кнопку вкл/выкл, пока телефон не выключится и на экране не появится логотип Apple. 

Принудительная перезагрузка на примере iPhone SE 2020: сначала быстро нажимаем на 1 и 2 кнопки, затем 15 секунд держим 3 кнопку ("включить/выключить").

После принудительной перезагрузки кэш-файлы будут удалены, а производительность iPhone получит "второе дыхание".

Способ 4. Сброс до заводских настроек.

Самый радикальный и в то же время банальный способ, но действует моментально. Для этого заходим в "Настройки", потом в "Основные" и проматываем до кнопки "Перенос или сброс iPhone". Далее выбираем интересующий нас вариант ("Сбросить все настройки").

Способ 5. Использование сторонних приложений для очистки.

Далеко не всем подойдёт этот способ, так как хороший очиститель кэш-файлов для iPhone нужно поискать. Когда же вы всё-таки найдёте штуки 3, то обнаружите, что два из них платные, а третий даёт поверхностную очистку (вроде файлов из "Загрузок" или "Недавно удалённых").

Поэтому не рекомендую использовать подобные приложения, а просто иметь его в виду как ещё один способ для очистки кэш-файлов в Айфоне.

Итак, способов для очистки кэш-файлов на iPhone не так уж и много. Но и их достаточно - телефоны на базе IOS работают стабильно и начинают тормозить только тогда, когда кэша скопилось больше 20 гигабайт. В отличие от Android (особенно старых), где даже лишние 3-4 гигабайта кэша могут существенно влиять на производительность.

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