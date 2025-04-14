Беспилотные такси с автопилотом L4 уже не фантастика. Совместное предприятие GAC и DiDi получило лицензию и готовится к запуску производства. Новинка оснащена 33 датчиками и собственной операционной системой.

Источник изображения: carnewschina.com

На современном автомобильном рынке КНР преобладают легковушки с автопилотом второго уровня, требующим постоянного контроля со стороны водителя. Однако совместное предприятие GAC Aion и Didi намерено совершить технологический прорыв, запустив до конца года серийное производство роботакси с автономностью четвертого уровня.

Согласно стандарту SAE, такой уровень предполагает наличие традиционных органов управления, но при этом система способна самостоятельно справляться с большинством дорожных ситуаций. По информации издания CarNewsChina, недавно созданное совместное предприятие Guangzhou Andi Technology получило необходимую лицензию для начала массового выпуска кроссоверов-роботакси. Это будут первые в Поднебесной полностью автономные машины подобного класса, адаптированные специально для коммерческого использования — с просторным пассажирским отсеком.

Источник изображения: GAC Aion

В рамках партнерства GAC Aion сосредоточится на производственной базе, тогда как Didi будет специализироваться на программном обеспечении и части электронных компонентов. Кроме того, именно Didi возьмет на себя обслуживание цифровой инфраструктуры для управления автопарком. Техническая платформа включает 33 сенсора различных типов: видеокамеры, лидары, радары разного диапазона и микрофонную систему. Такое оснащение гарантирует всесторонний мониторинг окружающего пространства в радиусе сотен метров независимо от погодных условий. Беспилотники получат также фирменную операционную систему Didi.

Параллельно GAC планирует представить частным покупателям автомобили с автопилотом третьего уровня уже в последнем квартале этого года, постепенно расширяя линейку моделей. Компания настроена занять лидирующие позиции в мировой индустрии автономного вождения к 2027 году. Отдельно стоит отметить сотрудничество GAC с Pony.ai, обладающей внушительной базой данных, собранных за миллионы километров тестирования в пяти крупнейших городах Китая.