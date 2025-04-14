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Gorovic
ЕС и Китай могут договориться об альтернативе высоких пошлин на электромобили
Европа готова отказаться от пошлин на электромобили, но с условием, что Китай должен предложить за них минимальные цены.

                                                          Источник изображения: Stellantis

Введение повышенных импортных сборов на электромобили китайского производства, инициированное Европейским союзом после антимонопольного исследования, привело к росту стоимости некоторых автомобильных брендов при ввозе на территорию ЕС на 45%. Первоначально предполагалась возможность альтернативных подходов к регулированию рынка, и сейчас стороны обсуждают установление минимальных пороговых цен.

По информации Reuters, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) провел переговоры с министром торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao). По результатам встречи было принято решение изучить механизм контроля за поставками китайских электромобилей в ЕС путем введения минимально допустимых цен. Было решено немедленно начать диалог по этой теме, поскольку европейский рынок играет важную роль для китайских автопроизводителей. При этом, представители ЕС подчеркнули, что система минимальных цен должна быть не менее эффективной, чем действующие импортные пошлины.

Стоит сказать, что ранее ЕС уже использовал подобный метод регулирования торговли, но применительно к более простым товарным группам, нежели автомобили. В настоящий момент размер импортных сборов на электромобили из Китая различается в зависимости от производителя. Так, для BYD установлен дополнительный сбор в 17%, для Geely в 18,8%, тогда как для SAIC он достигает 35,3% сверх базовой 10-процентной ставки, действующей для всех ввозимых машин. В ответ Китай ввел повышенные пошлины на французский коньяк, создав тем самым трудности для европейских производителей алкогольной продукции.

Примечательно, что против введения дополнительных сборов выступали немецкие автопроизводители, опасавшиеся ответных мер со стороны Китая, который является крупнейшим мировым рынком, приносящим им около трети доходов. Новость о начале торговых переговоров с Китаем была встречена европейскими автомобильными компаниями очень тепло. С начала года импорт китайских электромобилей в Европу сократился до минимального уровня за последние два года, поэтому китайские производители заинтересованы в разработке более справедливой системы регулирования доступа на европейский рынок.

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#китай #электромобили #евросоюз
Источник: 3dnews.ru
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