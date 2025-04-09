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Gorovic
Аналитики: GTA VI и Mario Kart World станут главными драйверами роста игрового рынка
Аналитики Newzoo прогнозируют рост игровой индустрии до $92,7 млрд к 2027 году. Главными катализаторами станут релизы GTA VI и Mario Kart World, а также выход Switch 2. Однако серьёзного прироста аудитории не ожидается — игроки по-прежнему предпочитают проверенные хиты.

                                                     Источник изображения: Rockstar Games

Игровая индустрия переживает непростой период после пандемии коронавируса, о чём свидетельствует волна увольнений в крупных игровых компаниях. Однако специалисты уверены, что отрасль ожидает светлое будущее благодаря двум знаковым проектам – Grand Theft Auto VI и Mario Kart World.

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Аналитическая компания Newzoo представила свежий обзор состояния рынка видеоигр для ПК и консолей. По прогнозам экспертов, к 2027 году совокупный доход отрасли составит внушительные 92,7 миллиарда долларов. Особое внимание уделяется предстоящим релизам Rockstar Games и Nintendo, которые должны стать главными драйверами роста.

Значительное влияние на рынок окажет и появление Switch 2, что приведёт к увеличению продаж игрового оборудования, а сегмент персональных компьютеров получит импульс развития за счёт микротранзакций с ожидаемым ростом на 2,6%. Консольный рынок покажет ещё более впечатляющую динамику – плюс 7%. Тем не менее, существенного расширения геймерской аудитории в ближайшие годы не предвидится.

Примечательно, что с 2021 по 2024 год десять популярных игр, включая Counter-Strike 2, Fortnite и GTA V, постоянно занимали половину всего игрового времени на всех платформах. Особенно показательны данные по Fortnite, которая в 2024 году обеспечила 9,3% общего времени, а годом ранее – 9,1%. В таких условиях, по мнению аналитиков, новым проектам будет крайне сложно пробиться на ПК-рынке.

Ситуация на консолях выглядит несколько иначе: здесь новые игры традиционно опережают по популярности своих предшественников. Что касается предпочтений пользователей разных платформ, то владельцы Steam запускают большее количество игр благодаря доступности как среднебюджетных проектов, так и инди-игр. Владельцы PlayStation фокусируются преимущественно на блокбастерах класса ААА.

Напомним, ранее Newzoo уже публиковала исследование, показывающее, что геймеры всё чаще предпочитают проверенные временем проекты. Хотя многие восприняли это как положительный тренд, на самом деле это свидетельствует о том, что игроки остаются верны хорошо зарекомендовавшим себя сервисам типа Dota и Fortnite, и не спешат переходить на новые платформы.

#игры #gta vi #mario kart world
Источник: 4pda.to
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