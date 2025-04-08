С начала года акции Tesla потеряли более 42%, а Илон Маск лично около $137 млрд. Виной всему называют его политические амбиции и новые пошлины Трампа, которые вызвали недовольство даже в Европе. Теперь состояние предпринимателя впервые за полгода не дотягивает до $300 млрд.

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Активная политическая позиция Илона Маска (Elon Musk) после возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом негативно отразилась на рыночной стоимости Tesla, акции которой составляют основу состояния предпринимателя. Введение администрацией Трампа новых пошлин усилило давление на котировки автопроизводителя, в результате чего капитал Маска впервые с ноября прошлого года сократился до уровня ниже $300 млрд.

Изначально победа Трампа на выборах была воспринята рынком позитивно. Многие ожидали, что близость Маска к новой администрации позволит ему добиться более выгодных условий для своих компаний. Однако после инаугурации Трампа в январе 2025 года ситуация изменилась. Маск возглавил созданный при администрации Департамент правительственной эффективности (DOGE) и начал радикально сокращать госрасходы и чиновничий аппарат.

Жёсткие реформы Маска вызвали недовольство не только в США, но и за рубежом, особенно после его вмешательства в европейскую политику. Это привело к резкому снижению доверия инвесторов. Так, с начала года акции Tesla подешевели более чем на 42%, а личное состояние Маска сократилось на $137,7 млрд (по данным Bloomberg). Текущая неделя началась с падения котировок ещё на 2,5%, и с учётом предыдущих торговых сессий совокупные потери главы Tesla превысили $35 млрд. В итоге его капитал опустился до $297,8 млрд, то есть, до минимального значения за последние полгода.

Согласно рейтингу Bloomberg, Маск занял шестое место среди богатейших людей мира по темпам снижения состояния. Однако волна рыночной нестабильности, вызванная новыми тарифами Трампа, затронула и других миллиардеров. Только за один понедельник совокупные потери 500 самых богатых людей планеты составили $271 млрд, что сделало этот день одним из худших в истории наблюдений. При этом пиковая стоимость акций Tesla была зафиксирована в середине декабря прошлого года, но с тех пор они потеряли более половины своей стоимости.

Осознавая риски для Tesla, Маск попытался повлиять на торговую политику, предложив США и ЕС договориться о беспошлинной торговле. Его брат Кимбал, член совета директоров Tesla, публично раскритиковал новые тарифы, назвав их «скрытым налогом» для американцев, который приведёт к росту цен. По его словам, США не обладают достаточными производственными мощностями, чтобы избежать негативного эффекта от пошлин, а создание новых рабочих мест не компенсирует ущерб экономике. Таким образом, политическая вовлечённость Маска, вместо ожидаемых преференций, обернулась для него многомиллиардными потерями.