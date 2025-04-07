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Gorovic
Британия не смогла засекретить суд с Apple по делу о шифровании данных пользователей
Попытка правительства Англии засекретить судебный процесс против Apple провалилась. Суд назвал это нарушением принципа открытости правосудия.

                                                        Источник изображения: Zhiyue / Unsplash

Суд Великобритании встал на сторону Apple в споре о шифровании, постановив, что требования властей к компании не могут оставаться в тайне, сообщает Bloomberg. Правительство настаивало на доступе к пользовательским данным, но Apple, защищая приватность, не только оспорила это требование, но и отключила расширенное шифрование для британских пользователей. Теперь дело будет рассматриваться открыто. Решение стало победой для защитников прав на неприкосновенность частной жизни.

Специальный суд, UK Investigatory Powers Tribunal, который рассматривает дела о правительственном наблюдении, заявил, что действия властей представляли собой «фундаментальное вмешательство в принцип открытого правосудия». Решение было опубликовано в понедельник.

История началась в январе, когда выяснилось, что британское правительство потребовало от Apple обойти шифрование, используемое компанией для защиты данных пользователей в облачных сервисах. Apple оспорила этот запрос и в беспрецедентном шаге убрала свою продвинутую систему защиты данных для британских пользователей.

Компания неоднократно сталкивалась с правительствами разных стран из-за функций шифрования, которые затрудняют правоохранительным органам доступ к устройствам. В прошлом году Apple пришлось подвергнуть критике полномочия Великобритании в сфере наблюдения, назвав их беспрецедентным вторжением со стороны государства (Tim Cook).

Представитель министерства внутренних дел Великобритании заявил, что целевые полномочия по расследованиям необходимы для того, чтобы не отставать от технологических изменений, но отказался комментировать дело Apple. По его словам, такие полномочия нужны исключительно для предотвращения серьезных преступлений и не затрагивают свободу слова.

Главный судья Англии Рабиндер Сингх (Rabinder Singh) и судья Джереми Джонсон (Jeremy Johnson) впервые публично подтвердили существование дела. Они отметили, что проведение слушаний полностью в закрытой обстановке было бы поистине экстраординарным шагом. 

Некоторые медиа-организации и правозащитные группы также оспорили требования правительства к Apple, и суд заявил, что рассмотрит эти жалобы отдельно. Иоаннис Кувакас (Ioannis Kouvakas), старший юрисконсульт Privacy International, подчеркнул, что решения, влияющие на конфиденциальность миллиардов людей, должны быть максимально прозрачными и подлежать правовой проверке.

#apple
Источник: bloomberg.com
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