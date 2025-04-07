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Gorovic
Microsoft отказывается от поддержки Windows и Office в Китае
На фоне торговой напряженности между США и Китаем Microsoft сворачивает сотрудничество с аутсорсинговой компанией Wicresoft, что приведёт к увольнению 2000 человек и повлияет на пользователей всех продуктов Microsoft в регионе.

                                                               Источник изображения: Microsoft

Совместное предприятие Microsoft и компании Wicresoft, прекращает свою деятельность в Китае. По данным Reuters, эта мера вступит в силу со вторника и приведет к увольнению около 2000 сотрудников. Решение связано с тем, что Microsoft больше не будет передавать на аутсорсинг техническую поддержку своих продуктов в Китае через Wicresoft, что вызывает вопросы о том, как американский технологический гигант будет обслуживать пользователей Windows и Office в регионе.

Основная часть сокращений затронет команду из 2000 человек, которая занималась аутсорсингом для Microsoft в Китае. Представители Wicresoft пока не прокомментировали ситуацию. Согласно информации с официального сайта компании, это совместное предприятие было основано в 2002 году и стало первым проектом Microsoft в Китае. Помимо Поднебесной, Wicresoft работает в США, Европе и Японии, насчитывая более 10 000 сотрудников по всему миру.

Отход Microsoft от китайского рынка происходит на фоне растущих политических и торговых напряжённостей между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, компания сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны местных игроков, таких как Kingsoft. Все эти и другие факторы заставили Microsoft пересмотреть своё присутствие в регионе и изменить стратегию работы с клиентами.

Ранее в этом году Microsoft уже закрыла лабораторию в Шанхае, которая занималась разработками в области Интернета вещей и искусственного интеллекта, и закрытие Wicresoft стало очередным шагом в сворачивании операций компании в Китае, лишния раз подтверждая масштабные изменения в глобальной политике Microsoft.

В понедельник в китайских социальных сетях распространился скриншот внутреннего письма, предположительно указывающего на полное закрытие Microsoft в Китае. Однако представитель Microsoft опроверг эти слухи, заявив агентству Reuters, что информация «неточна». В то же время издание Caijing уточнило, что речь идет именно о Wicresoft, а не о самой корпорации.

Таким образом, решение Microsoft отказаться от услуг Wicresoft в Китае отражает тенденции к усилению противостояния между США и Китаем, давление со стороны местных конкурентов и необходимость адаптироваться к новым условиям глобального технологического рынка и может стать важной вехой в истории отношений западных компаний с китайским рынком.

#китай #microsoft #торговые войны
Источник: reuters.com
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