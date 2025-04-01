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Gorovic
Copilot+ для Snapdragon X станет доступен на современных ПК x86 на базе Windows 11
Компания Microsoft сняла ограничения на ИИ-функции Copilot+, сделав их доступными не только для Snapdragon X, но и для современных процессоров AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V.

                                                           Источник изображения: Microsoft

Microsoft начала расширять доступ к своим функциям Copilot+ для Windows 11, которые ранее были доступны только на устройствах с процессорами Snapdragon X. Теперь владельцы компьютеров с чипами AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V также смогут воспользоваться такими инструментами, как Live Captions, Cocreator, Restyle Image и Image Creator.

Одной из самых ожидаемых новинок стала функция Live Captions (Живые субтитры), пишет Tom's Hardware. По словам представителей Microsoft, она позволяет получать в реальном режиме времени перевод аудио- и видеоматериалов во время виртуальных встреч, подкастов или воспроизведения видео. Система способна переводить с 40 языков на английский, хотя владельцам устройств AMD и Intel придется немного подождать, пока обновление дойдет и до них.

Голосовой помощник Voice Access, который улучшает взаимодействие с ОС посредством речи, пока остается прерогативой Qualcomm. Как отмечает Microsoft, этот инструмент появится на устройствах с процессорами AMD и Intel позже, но в этом году. 

В приложении Paint теперь доступен Cocreator — инструмент, который помогает создавать изображения на основе текстовых запросов или даже исправлять черновые наброски. Это особенно полезно для тех, кто хочет проявить творчество, но не обладает художественными навыками. Cocreator сможет работать на современных AMD и Intel системах.

В приложении Photos также появились две новые функции с применением искусственного интеллекта (ИИ). Restyle Image позволяет преобразовывать фотографии в стилизованные изображения, например, в виде масляной живописи или карандашного наброска. А Image Creator создает картинки на основе текстовых описаний, будь то простая идея или сложный запрос.

Чтобы получить доступ к новым возможностям, пользователям нужно активировать опцию «Получать последние обновления как можно быстрее» в настройках системы. Также важно установить мартовское предварительное обновление и убедиться, что все необходимые приложения (Paint, Photos и другие) обновлены через Microsoft Store. Однако доступность функций может зависеть от региона и выбранного языка.

Учитывая, что ПК x86 с процессорами NPU доступны уже несколько месяцев, издание Tom's Hardware отметило, что Microsoft несколько запоздала с распространением этих функций за пределы экосистемы Qualcomm и пользователи «немного потеряли». После запуска Copilot+ многие функции были раскритикованы, а Recall, одна из самых обсуждаемых возможностей, до сих пор находится в разработке из-за проблем безопасности и конфиденциальности.

#microsoft #windows 11 #snapdragon x #copilot+
Источник: tomshardware.com
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