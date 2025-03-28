iOS 18.4 сделает CarPlay ещё функциональнее. Теперь можно будет использовать сторонние навигационные приложения в ЕС, следить за спортивными событиями, а на больших экранах появится третий ряд иконок.

9to5mac.com

Apple, продолжая работу над CarPlay 2, не забывает и улучшать текущую версию системы. После прошлогодних обновлений с элементами Apple Intelligence и интеграции маршрутизации NACS для электромобилей Ford, в операционной системе iOS 18.4 появятся ещё три нововведения, которые сделают CarPlay удобнее.

Одна из известных сложностей CarPlay заключается в адаптации под разные мультимедийные системы автомобилей. Однако в iOS 18.4 Apple добавила поддержку третьего ряда иконок приложений для автомобилей с большими экранами. Как отмечают пользователи бета-версии, раньше было доступно только два ряда, но теперь интерфейс стал функциональнее.

Ещё одно новшество — интеграция спортивных приложений. Благодаря новому API разработчики смогут добавить в CarPush отображение результатов матчей. «Теперь можно следить за игрой любимой команды прямо во время поездки», — поясняют в Apple. Пока, правда, не все сторонние приложения поддерживают эту функцию, но ожидается, что Apple Sports обновится сразу после релиза iOS 18.4.

Для пользователей из Евросоюза появится долгожданная возможность выбирать навигационное приложение по умолчанию. Вместо Apple Maps можно будет установить, например, Google Maps. «Это значит, что такая команда, как "Siri, отвези меня в X" будет работать через выбранный вами сервис», — уточняют в компании. То есть, использование голосового управления станет ещё удобнее.

Но не все автомобилисты смогут получить нововведения, например владельцы машин с маленькими экранами или пользователи за пределами ЕС увидят лишь часть обновлений. Тем не менее, даже небольшие улучшения сделают CarPlay лучше.

Пока поклонники Apple ждут CarPlay 2, компания продолжает совершенствовать текущую версию. Релиза обновления стоит ждать в ближайшие месяцы. Точные сроки Apple пока не называет, но бета-тестирование уже идёт полным ходом.