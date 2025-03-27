Голосовой помощник Google Assistant больше не будет работает в приложении для водителей Waze для iOS из-за невозможности устранения багов и ошибок, которые разработчики пытались устранить целый год.

Источник изображения: 9to5mac.com

Навигационное приложение Waze для iOS лишится поддержки голосового помощника Google Assistant. Компания официально объявила о прекращении работы этой функции, которая на протяжении более года несла пользователям сплошные технические проблемы.

На официальном форуме Waze представитель компании сообщил, что пользователи неоднократно сталкивались с некорректной работой Google Assistant в приложении. «Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах и решили больше не исправлять функцию, которая постоянно даёт сбои, а полностью от неё отказаться», — говорится в заявлении. Этот анонс по сути стал подтверждением многочисленных жалоб пользователей на некорректную работу функции, которая должна была упрощать управление навигацией с помощью голосовых команд.

Решение вступит в силу уже завтра. В компании подчеркнули, что в будущем Waze предложит пользователям «усовершенствованное голосовое взаимодействие». Однако пока замены не представлено, и пользователям iOS придется обходиться без функции голосового управления.

Интересно, что версия Waze для Android продолжит поддерживать Google Assistant без изменений. В компании отметили, что на этой платформе помощник работает стабильно и исправно.

Точные причины технических сложностей, с которыми столкнулись разработчики Waze при внедрении Google Ассистента на iPhone, не разглашаются. Однако известно, что компания более года пыталась найти решение, но эти усилия не увенчались успехом. Эксперты связывают проблему с общей стратегией Google по отказу от Assistant в пользу нового продукта на основе искусственного интеллекта Gemini. Waze, в свою очередь, пока не подтверждает интеграцию с Gemini, но именно его пользователи ожидают в качестве замены.

Таким образом, пользователи Waze на iOS временно останутся без какого-либо встроенного голосового помощника от Google, будь то Assistant или ожидаемый чат-бот Gemini.