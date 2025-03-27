Всего за два года после запуска ChatGPT OpenAI превратилась в многомиллиардный бизнес. Компания планирует утроить выручку в этом году, несмотря на высокие затраты, связанные с развитием ИИ-технологий.

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Как передаёт Bloomberg со ссылкой на анонимного источника, компания OpenAI ожидает, что ее выручка в текущем году увеличится более чем в три раза и достигнет $12,7 млрд. Основным драйвером такого стремительного роста является высокий спрос на платное программное обеспечение компании в области искусственного интеллекта (ИИ).

По данным источника, при обсуждении внутренней информации, годовая выручка компании из Сан-Франциско в прошлом году составила $3,7 млрд, а прогнозы OpenAI указывают на сохранение высоких темпов роста с ожиданием, что в следующем году выручка увеличится более чем вдвое, достигнув $29,4 млрд.

Представители OpenAI отказались комментировать эти цифры. Однако стоит отметить, что ранее, в сентябре, издание The New York Times сообщало о прогнозируемой выручке OpenAI в размере $11,6 млрд на 2025 год, что значительно ниже текущих ожиданий, озвученных источником.

За два с лишним года, прошедших с момента запуска чат-бота ChatGPT, OpenAI представила ряд платных подписок как для частных пользователей, так и для бизнеса. В сентябре компания сообщила о достижении отметки в 1 миллион платных пользователей корпоративных версий ChatGPT. Также недавно была добавлена опция ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц, предоставляющая доступ к самым продвинутым моделям ИИ. Также OpenAI рассматривает возможность введения тарифов в тысячи долларов в месяц за определенные ИИ-продукты для корпоративных клиентов.

Несмотря на стремительный рост выручки, OpenAI сталкивается со значительными расходами. В частности, разработка передовых систем искусственного интеллекта требует огромных инвестиций в вычислительные мощности (чипы), центры обработки данных и привлечение высококвалифицированных специалистов.

При этом, в связи с высокими затратами, OpenAI не ожидает выхода на положительный денежный поток раньше 2029 года. А прогнозируемая выручка компании на превысит $125 млрд, свидетельствуя о долгосрочной стратегии инвестиций и развития.

Параллельно с финансовым ростом, OpenAI ведет переговоры о привлечении до $40 млрд инвестиций в рамках нового раунда финансирования, который может возглавить SoftBank Group Corp. Также, по данным Bloomberg, опубликованным в январе, оценка компании в ходе этого раунда может достичь $300 млрд. Кроме того, компания обсуждает с регуляторами возможность реструктуризации из некоммерческой организации в более традиционную коммерческую корпорацию общественного блага (public benefit corporation).