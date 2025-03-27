Администрация Трампа сократила $20 млн бюджета агентства, отвечающего за ограничения поставок чипов в Китай. Сенаторы требуют срочных разъяснений, опасаясь последствий для технологической гонки, а демократы обвинили Трампа в ослаблении экспортных ограничений для Китая.

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Решение администрации Дональда Трампа (Donald Trump) сократить финансирование агентства, контролирующего экспорт полупроводников, вызвало обеспокоенность среди демократов в Сенате США. Политики предупредили, что этот шаг может подорвать американские усилия по сохранению лидерства в сфере искусственного интеллекта (ИИ) перед Китаем.

Во вторник Белый дом фактически отменил выделение $20 млн Бюро промышленности и безопасности (BIS), входящему в состав Министерства торговли США. Об этом заявила сенатор-демократ Пэтти Мюррей (Patty Murray), которая является членом комитета по ассигнованиям.

Сокращение финансирования BIS стало частью более масштабного решения администрации, направленного на блокировку федеральных расходов на сумму $3 млрд, ранее утвержденных Конгрессом. Для агентства, регулирующего экспорт американских технологий в Китай и другие страны, это означает потерю примерно 10% бюджета.

На Капитолийском холме это вызвало резкую критику. Группа сенаторов-демократов во главе с Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) направила письмо директору Управления административно-бюджетного управления США Расселу Воуту (Russ Vought), заявив, что Белый дом фактически «объявляет открытый сезон на американские технологии» для противников США.

Законодатели потребовали немедленно объяснить юридические основания для заморозки финансирования и предоставить анализ последствий для BIS. Представитель Управления пока не дал официального ответа.

Как отмечает Boomberg, BIS играет ключевую роль в технологическом противостоянии США и Китая. Агентство регулирует экспорт передовых ИИ-чипов и оборудования для их производства. Ограничения, начатые при первом президентском сроке Трампа и значительно расширенные при Джо Байдене (Joe Biden), направлены на то, чтобы Китай не смог развить передовые технологии, которые могут усилить его военный потенциал.

Министр торговли США Говард Латник (Howard Lutnick) ранее обещал усилить санкции против компаний, нарушающих экспортные правила. Так, недавно он ввел санкции против десятков китайских фирм, подозреваемых в содействии военным разработкам Пекина. На слушаниях по его утверждению на пост он подчеркнул, что «достаточное финансирование критически важно для контроля за экспортом».

После назначения Латника несколько высокопоставленных сотрудников BIS покинули свои посты. Источники сообщают, что в течение нескольких недель агентство приостанавливало обработку заявок на экспортные лицензии, что вызвало недовольство среди технологических компаний. Однако в последние недели процесс одобрения частично возобновился, а чиновники Министерства торговли заявили, что работают над разрешением ситуации.