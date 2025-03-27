Видеокарты RTX 5060 Ti можно будет купить сразу после выхода обзоров, не дожидаясь вердикта экспертов. Покупателям придется принимать решение о покупке и действовать быстро, так как дефицит неизбежен.

Источник изображения: hkepc.com

Компания Nvidia изменила планы по выпуску видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti, о чём сообщает ресурс Wccftech со ссылкой сразу на несколько источников. Ранее предполагалось, что модель RTX 5060 Ti появится в марте, однако теперь её запуск перенесён на апрель. RTX 5060 выйдет на месяц позже, в мае.

Гонконгское издание HKEPC уточняет, что RTX 5060 Ti, в вариантах 8 Гбайт и 16 Гбайт, поступит в продажу 16 апреля, а её презентация состоится днём ранее. Примечательно, что Nvidia не будет ждать ни одного дня после снятия эмбарго на обзоры, поэтому видеокарты появятся на полках одновременно с публикацией первых тестов.

Такой подход может осложнить выбор для покупателей Nvidia, поскольку обычно они предпочитают знакомиться с обзорами перед покупкой. Однако в условиях дефицита видеокарт серии RTX 50 многим придётся решаться на покупку сразу после выхода первых тестов, иначе товар может быстро закончиться.

Стоит сказать, что дефицит продукции Nvidia уже неоднократно приводил к ситуациям, когда видеокарты раскупались в первые минуты после старта продаж. В таком случае тем, кто не успеет приобрести новинку сразу, придётся ждать новые поставки несколько недель.

Что касается стандартной версии RTX 5060, её официальное представление также состоится в апреле, но в магазины она поступит только в мае и, судя по предыдущим утечкам, это произойдёт 15 или 16 мая, однако официального подтверждения пока нет.

Кроме того, Nvidia требует от своих партнёров представить хотя бы одну модель видеокарты по рекомендованной цене (MSRP). Это означает, что у покупателей будет возможность приобрести базовую версию без наценок. Однако большинство моделей, особенно разогнанные версии, наверняка окажутся дороже.

Такое решение Nvidia возможно вызовет критику со стороны пользователей, поскольку отсутствие времени на анализ обзоров усложнит выбор. Кроме того, быстрый старт продаж в условиях дефицита может привести к спекуляциям и росту цен у перекупщиков.

Пока остаётся неизвестным, повторится ли аналогичная схема запуска с RTX 5060Nvidia, или же Nvidia оставит промежуток между снятием эмбарго и началом продаж. Однако уже сейчас понятно, что апрель и май станут важными месяцами для рынка видеокарт.